"Tengo un hijo. Él sabe quién y cómo soy. Eso me basta y me sobra para dormir en paz. Ojalá a ustedes les pase lo mismo. La vida me dio la oportunidad de ver caer grandes mitos. Yo me siento a esperar qué pasa con vos. Mientras tanto, sigo viendo tu show", finalizó Gianinna Maradona su furioso descargo contra Matías Morla.