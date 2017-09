Por otra parte, opinó sobre las mujeres que la cuestionan por su forma de ser y por realizar campañas hot: "La crítica es limitación propia. Lo que duele es que, en medio de la lucha por nuestros derechos, las más duras vienen de mis pares. ¿Qué les pasa a las mujeres con la libertad de otras? Me angustia, porque es una señal de que no pueden conectarse con quienes son. Entendí que no soy unánime. A lo largo de mi carrera se me pegó por frívola, por puta, por hacerme la graciosa y por mi ideología política. Elegí ser pública y tengo la obligación de lidiar con eso. Pero si cada vez que crea o haga algo voy a tener que pensar en el afuera hostil, será mi fin. En casa, la desnudez no es un tema. Lo mejor que puedo hacer como mamá de varones es mostrarles que hay que respetar a las mujeres como elijan ser y manifestarse. Lo que más me enamoró de Rama es que sea feminista sin ser consciente de eso. ¡Qué hermoso es compartir la vida con un hombre que me dio alas, invitándome a ser lo que soy, sin miramientos, condiciones ni planteos!".