-En la pelea entre Fede Bal (27) y Laurita Fernández (25) se te relacionó con tu ex compañera de Combate. Pero al final ellos volvieron…

-Yo hago mi trabajo. Laura es compañera y la quiero mucho, eso siempre lo dejé en claro, nunca estuvimos juntos. Si ella está feliz con Fede me pone contento por ella. Con Fede no hablo, no tengo relación, pero es le novio de una amiga así que si mañana quiere hacer un asado, vamos todos.