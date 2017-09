— No puedo ser ejemplo para nadie pero no soy agresivo, no soy acaparador, intento ser tranquilo . Tengo un ego gordo como muchos artistas y pelear con eso ya me parece bastante. Pero no soy una persona que haga tácticas de joder a nadie porque no me salen, no es mi numerito. Ya apaciguar el ego y no poner el yo por delante, y pensar que tus necesidades también hay que compartirlas con los demás es muy importante. Tengo gente a mi lado afortunadamente que me lo recuerda cada minuto del día. No me considero una mala persona.