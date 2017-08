—El que se quema con leche, cuando ve a la vaca, llora. Hay algunos territorios en los que yo me meto y por consejo de la gente que me quiere, y que me quiere bien y que nos conocemos, como Raquel (Flotta, su jefa de prensa), como Pedro (Rosón, su representante), como mis amigos y demás, me dicen: "¿Para qué te metés en algunos temas que son controversiales?". Y precisamente el dilema es qué hacés. ¿No opinás por temor a la réplica y te guardás lo que pensás, o decís lo que pensás de la forma más desprovista de peso, de fuerza y de furia posible para no transgredirte a vos mismo, para no ser desleal con vos mismo? Yo trato de no dejar de ser quien soy, quien creo que soy y lo que siento. Pero es razonable lo que decís, el amparo que te da cierto anonimato de poder atacar a quien quieras sin pagar las consecuencias, es muy perverso.