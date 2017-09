Además, dijo que las niñas no están al tanto de su vínculo con el diputado nacional por el Frente Renovador y todo lo que se habla en los medios al respecto: "No las dejo mirar tele así que no les llega nada. O sea, miran dibujtos animados y casi no tienen tiempo libre porque después del colegio tienen actividades extra, después cenamos y se van a dormir. Hacemos las tareas, charlamos un poquito y hasta mañana. Trato de que no vean nada. Ayer me llegó una tapa de revista en la que me pusieron con Facundo Moyano y la escondí en el lavadero así las nenas no veían nada".