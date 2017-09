"Recién dijo que Combate tiene un punto de rating y que no lo ve nadie. Bien que fuiste a cantar La pollera amarilla. Si tiene un punto, ¿para qué fuiste? En ese momento no tenías nada me parece", acusó Mica Viciconte el lunes en ShowMatch, a lo que la cantante respondió: "Fui porque me rogaron, ella es una participante, no sé qué le molesta, me invitó la producción al programa y fui como voy a cualquier programa, porque soy una cantante".