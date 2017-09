En varias oportunidades hemos destacado la profunda pérdida de rating que está teniendo, año tras año, la televisión abierta. La nuevas plataformas como Netflix, On Demand y Youtube, entre otras, sumado a los cambios de habito de poder elegir qué ver y cuándo son las causas principales de esta baja. Es cierto que también los canales invierten menos a la hora de producir programas, pero allí estamos ante el viejo dilema del huevo o la gallina. ¿Se invierte menos porque se ve menos y no es negocio, o es al revés, se ve menos porque se invierte menos y no hay propuestas interesantes?