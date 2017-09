"Primero, en líneas generales, tener lolas era moda antes. Ahora la ropa está pensada para chicas más planas. Segundo, porque me duele la espalda. Además, estéticamente no me gusta. Es difícil estar erguida frente al mundo porque te da vergüenza, terminás encorvada", explicó quien también participa de ¿En qué mano está?, el programa que el Chino Leunis lidera por la pantalla de Telefe.