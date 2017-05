Instantes antes de salir al aire, Nati Jota, con más de 540 mil seguidores en Twitter, confiesa: "Ellos (por sus compañeros del programa) se fuman todas mis historias. Chela se convirtió en una persona a la que le cuento todas mis cosas. Él me dice 'Nati no me cuentes tu vida, no me importa'. Así que también cuento mis cosas también en Twitter. ¡Tampoco todo es tan así como lo cuento!"