No obstante, Lanzoni hace una aclaración: "Tampoco queríamos un nene de color porque nos parecía divertido. Eso sería muy frívolo. Sólo deseábamos ser padres y darle nuestro amor. No queríamos que nos lo dieran y después nos lo quitaran", dice, y al tiempo que no descarta "volver a hacer todo el papelerío" que involucra una adopción, se ilusiona: "Me veo como una gran madre".