Nicole N, es una gran provocadora, muchas veces esta over dress, siempre algo debería dejar en el camarín , porque su belleza abruma, pero demostró que cuando ella aparece, la gente estalla, porque "imposible" no mirarla la fuerza que tiene, aquí super looks de pasarela, pero Ella se toma en serio los looks de abajo o arriba de la Alfombra Roja , Hoy si!!