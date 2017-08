"Yo estoy a cinco minutos de todo…", dijo la mujer de Sebastián Wainraich (43), sonriendo. "Hay un tema ahí que hay que charlarlo mucho como sociedad. Cada pareja tiene sus acuerdos. Hace 16 años que estoy con Sebastián y me parece insoportable pensar que no voy a estar con ningún otro hombre el resto de mi vida. Me parece inviable. Pero a su vez soy muy culposa, entonces no me daría para engañarlo", reconoce la actriz, quien está presentando la obra Cosa de minas.