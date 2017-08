Magui: —Estoy alejada de lo que todos están acostumbrados a ver, que es el Bailando. Pero estoy conduciendo un programa y trabajando en dos obras, no me queda mucho tiempo para meterme en los quilombos de los medios y tampoco quiero. Nai Awada y otra pareja me llamaron para el cuarteto pero no sé si voy a estar en Buenos Aires. Si hubiese sido en la salsa de a tres re podía, pero ahora estoy con todo. Me estoy dedicando más a la actuación y a la conducción. No estoy tan metida con la movida del Bailando, pero nunca se sabe…