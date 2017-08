No bombardeen Buenos Aires

no nos podemos defender.

Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños

espían al cielo

usan cascos, curten mambos

escuchando a Clash.

Estoy temiendo al rubio ahora

no se a quién temeré después.

Terror y desconfianza por los juegos

por las transas, por las canas

por las panzas, por las ansias

por las rancias cunas de poder

cunas de poder

Si querés escucharé a la BBC

aunque quieras que lo hagamos de noche

y si quieres darme un beso alguna vez,

es posible que me suba a tu coche.

Pero no bombardeen Buenos Aires.

No quiero el mundo de Cinzano

no tengo que perder la fe

quiero treparte pero no pasa nada

ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien.

Los ghurkas siguen avanzando

los viejos siguen en TV

los jefes de los chicos

toman whisky con los ricos

mientras los obreros hacen masa

en la Plaza como aquella vez

como aquella vez

Si querés escucharé a la BBC

aunque quieras que lo hagamos de noche

y si quieres darme un beso alguna vez,

es posible que me suba a tu coche.

Pero no bombardeen Barrio Norte