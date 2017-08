"Yo siempre tuve una forma de ser tímida, más perfil bajo, estudiaba mucho, era muy vulnerable y los chicos se agarran de esas cosas, me dejaban de lado, me ignoraban, no me hablaban, no me invitaban a cumpleaños", se confesó la protagonista de La fragilidad de los cuerpos en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugui por La Once Diez/Radio de la Ciudad.