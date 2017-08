Asimismo, se refirió a la acusación contra Villafañe y Susana Giménez por "desobediencia": la diva la entrevistó en su programa y mencionaron a Diego Maradona, a pesar del bozal legal que se lo impedía. Sin embargo, el ex futbolista dará marcha atrás con esta decisión: "Dejé un escrito en el que pedíamos que no se siguiera la causa contra Susana y Claudia. Nosotros presentamos la medida, no la cumplieron, pero Diego entiende que no quiere ir en contra de ellas. Ojo, él con Susana no se sentaría a tomar un café. Con Tinelli sí, lo hizo, pero con Susana no".