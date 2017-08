"Me pregunté siempre y hablé con Morla y con todos. ¿Cómo hiciste para comprar seis departamentos en Miami cuando por ahí yo pensaba que teníamos uno porque el que teníamos chiquito después lo cambiamos por uno más grande para las nenas? Pero seis… La verdad, sos una genia en matemática o no creo que el que esté al lado tuyo te haya podido dar la plata para pagar los departamentos porque no tiene un recibo de trabajo", había dicho Maradona en un audio de WhatsApp que le mandó a Villafañe cuestionando que ella no trabajaba y por eso no había tenido el poder adquisitivo para comprar las propiedades en Miami.