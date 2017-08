Si bien la adolescencia es difícil, por los cambios hormonales, Muriega asegura que siempre se llevó muy bien con su cuerpo. "Amé todas las etapas de mi vida y las disfruté. Igual, cada vez que veo una foto vieja mía siempre critico cosas, pero creo que a todos les pasa", dijo entre risas. "Hubo una época en la que pegué un estirón terrible y la gente, de un año a otro, no me reconocía. Ahí me estilicé mucho y mi cara se hizo más de mujer. A partir de ese momento empecé a tener comentarios positivos de la gente con respecto a mi cuerpo".