"Cuando cumplí los 15 me corté el pelo muy cortito, como Araceli González en 'La Banda del Golden Rocket'. Siempre estaba con mi hermana mayor, Karina, que me lleva un año. Además todas mis amigas eran más grandes que yo, así que siempre me trataron como la más chiquita. Entonces fui la última en enamorarme, en tener novio y en crecer. Era bastante aniñada y varonil", le confesó a Teleshow.