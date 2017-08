-¿Te interesa el tema de la defensa de los derechos de la mujer? ¿Has ido a alguna de las manifestaciones que se realizaron en el último tiempo?

–Claro que me interesa, y fui a una marcha y también al Tetazo. Es un delicado equilibrio porque ciertos sectores femeninos se ponen muy violentos y no me gusta tanto, no me siento identificada agrediendo, por más que haya agresión del otro lado. Hubo momentos en los que las chicas se pusieron muy bravas y ahí, no. Me encantan los hombres, amo a los hombres, no es una lucha entre quién es mejor, me parece que lo que tenemos que hacer es respetarnos de un lado y del otro. Obviamente el hombre, al ser más fuerte, puede cometer los horrores que se cometen a diario y se está visibilizando y me parece horrible.