El cantante también se refirió a su trato con la familia Caniggia: "No tengo relación con los papás de ella. Me hubiera encantado conocerla a Mariana (Nannis) tomar un café, la vi en lo de Susana y es una mujer hermosa, pero no puedo exigir si la gente no quiere, si hablan por lo que dicen los demás, está mal, porque no me conocen".