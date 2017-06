El propio relator contó el hecho desde El Diario, el ciclo que conduce por la pantalla de C5N. "Tengo tristeza porque me robaron el reloj de Diego, yo sabía que iba a pasar, estaba expuesto. Se sabe que es un objeto caro, pero si me regala un reloj Maradona lo voy a usar, no lo voy a guardar en una mesa de luz", explicó Morales, quien se quedó sorprendido por la rapidez con la que actuaron los maleantes.