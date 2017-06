Durante el verano, le prestaron una casa a Celeste y comenzaron a convivir. Pero tardó unas semanas en animarse a blanquear sus sentimientos: "Nosotros hablamos mucho y cada día me iba sintiendo mejor con ella. A mí me daba un poco de miedo la diferencia de edad y además nunca me gustó relacionarme sentimentalmente con las personas que trabajo. Pero de repente, empecé a observar a Chiara de otra forma: sentía ganas de abrazarla, de cuidarla, me sentía segura estando al lado de ella. Hacía mucho tiempo que no me pasaba".