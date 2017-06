Fiel a su estilo, el jurado del Bailando no anduvo con vueltas: "No te necesito para vender libros. Comportate bien con tus compañeros, sacate esa cosa de divo que tenés y no vas a figurar en ninguna lista. Aflojale a la calza y soltá el divo que no estás en el Colón". A la hora de la devolución del baile, hizo a un lado las cuestiones personales y le puso un siete.