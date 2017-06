La nutricionista Daniela Lopilato -hermana de Luisana- contó en el programa de América cuáles podrían ser las causas que llevaron al actor a permanecer internado más de un mes: "No todo el mundo se puede hacer un bypass porque no podés decir 'bueno, tengo sobrepeso entonces me hago la operación'. Tenés que pasar por muchos controles médicos y que el equipo médico apruebe que estás dentro de las personas que se lo pueden hacer. Por ejemplo, las personas con obesidad mórbida no se lo pueden hacer, y no sé si Alfredo estaba en ese rango".