"Me voy a acostar porque estoy pasándola mal y la verdad es que me doy cuenta de que todas estas porquerías que pasan me están haciendo cada vez peor. Es verdad lo que les digo, no le den bola a nada, dejen que todo cueza en su propio jugo, si no se te va la vida peleando contra molinos de nada, con gente que está más preparada y gana plata por eso. Yo no sigo. Me despido, mil perdones pero no puedo más. Les mando un beso grandísimo. No quiero dar pena ni darle alegría a los que esperan mi deceso".