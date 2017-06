Dolida y golpeada por la noticia, la ex partenaire de El Polaco habló con Teleshow y le contó sus sensaciones al respecto. "Me siento defraudada porque aceptó algo que no iba a poder hacer, y no pensó que había gente que dependía de él", expresó, al tiempo que aclaró que no tenía contacto con el dirigente político "desde el miércoles pasado".