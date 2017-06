En ese sentido, contó que su "cuenta pendiente" es finalizar los estudios secundarios ya que debió abandonar la escuela por las burlas de sus compañeros: "Tuve ataques de pánico porque me sentía muy mal con el bullying que me hacían y me volqué a la actuación. Me bromeaban con mi papá cuando me iban a buscar, o me ponían apodos muy guarangos con mi apellido: le cambiaban una letra y me lo gritaban. Se me aparecían por todos lados y tenía pesadillas. Me decían que era creída o popular. Me llegaron a querer medicar".