Ella se expresó sobre el incómodo momento que vivió en la pista de ShowMatch -donde se consagró junto a Fede Bal en el 2015- y contó: "Traté de ponerle la mejor, pero cuando se habla del tema me enoja y me pone muy triste porque me angustia. Trato de llevarlo de la mejor manera que puedo, porque no quería ponerme a llorar ni quebrarme. Después exploté en mi casa porque es lógico, fue una presión muy grande durante todo el día. Cuando llegué a mi auto y me abrazó mi papá fue como que aflojé. Espero que no sea un tema del que se siga hablando en todas las galas porque no la voy a pasar bien".

LEA MÁS: