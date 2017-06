El show exige mucho en el aspecto físico, es por eso que es fundamental elongar adecuadamente antes de empezar, para no lastimar los músculos. "Me siguen dando nervios porque son shows complejos, no hay que solo bailar, manejamos altura, el hidráulico. Me pongo nervioso, no tanto por mí, sino por el elenco. Acá el acróbata empezó a bailar y el bailarín a hacer acrobacia, siempre estoy atento a que no pase nada, a que sean conscientes. Yo hasta el día de hoy tengo miedo, me da una cosa… que no tenga la fuerza en el brazo para agarrarme".