Hacer una obra de tal envergadura no es nada fácil. Mendoza participa de la mayoría de los cuadros, lo que conlleva un gran esfuerzo físico de su parte: "Cuando terminé de armar el show no me di cuenta que estaba en tantos lugares y que en los cambios tenés que salir por un lado, entrar al otro. Me di cuenta que me había equivocado al poner tantos cuadros, quería sacar uno, porque no me daba el aire, pero ya le encontré la vuelta. Es la forma de disfrutarlo, yo disfruto poniendo el cuerpo, el alma, todo, cuando escucho el aplauso de la gente, ya no importa que me duela todo".