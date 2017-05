Esta no es la primera vez que La China es blanco de críticas por su bajo peso. Sin embargo, en declaraciones a la prensa, ella siempre explica que no sigue una dieta estricta y que ama darse ciertos gustos: "A mí me gusta comer, tomar cerveza y muero por lo dulce. Hay que cuidarse y llevar una vida sana, pero no obsesionarse con el cuerpo".