Por otra parte, el ex de Pampita no descartó volver a tener hijos: "Tengo cuatro hijos. Son lejos lo más trascendental, importante, lindo que hice y que conocí en la vida. No es algo de 'querer' como una cosa de consumo. No pasa por ahí. Pero sí, el amor se transforma y se transforma en estos niños maravillosos, y sí, soy joven, tengo 38 años, por supuesto que es algo que puede pasar y que es feliz que pase".