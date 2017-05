Naiara salió salió de la pelea y se refirió a lo que sucedió el domingo en el Planetario: "Hoy lo veo y me río. Por suerte fui al psicólogo a drenarme un poco". "El Chato estaba feliz porque fui trending tropic (uno de los tema más comentados en Twitter)". También contó cómo se burlaban de ella en las redes: "Me decían 'Nai estamos acá' y cuando yo daba la vuelta con el auto, no había nadie. Me encantó cómo la gente se cagaba de risa". Para cerrar el tema, dijo: "No puedo ser Awada y esperar en un puesto de panchos". Y mandó al frente a Mica Viciconte (27), la participante de Combate, que le ofreció ir a la juntada a cambio de dinero. "Me pidió seis mil pesos para acompañarme", reveló.