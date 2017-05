—Sí. De hecho cuesta porque todavía hay gente, creo que la mayoría, que me dice "Tripa, el ex Mambrú, qué distinto está". Y sí… pasaron 17 años. No fue difícil, fue como borrascoso el camino porque llegamos muy rápido, porque fue una cosa bien hecha, pero hecha de un día para el otro. Hoy los nenes, los chicos, vienen más preparados y ya saben lo que son lo seguidores, lo que es la fama… A nosotros nos pegó de un día para el otro. Y no veníamos preparados. Yo, por lo menos, no venía preparado. Fue muy divertido, muy lindo. Después fue volver a empezar, o empezar de cero en realidad, porque de ser Mambrú pasás a tratar de ser reconocido, por tu nombre y por tu música. Es romper con ser ex Mambrú. Y ahora ya soy ex Mambrú. Y el día de mañana seré ex ex ex Mambrú.