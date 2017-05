En la casa de sus padres –que Jorge visitaba a menudo primero y "cada tanto" después–, no se celebraban los cumpleaños. ¿Se iba al zoológico, a un parque de diversiones, a la plaza? Nada de eso, no existían los paseos. Hubo una cena excepcional en una pizzería de Sarandí: padre e hijo (de diez, once años) apenas si emitieron palabras entre bocado y bocado. Había una promesa, porque las cosas cambiarían "cuando mamá mejore". Nunca sucedió.