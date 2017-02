– Sí, porque lo cierto fue que no tenía muy en claro lo que quería. Me interesaba el teatro, estudié dirección de teatro, estudié actuación primero. Después me di cuenta que eso no era lo mío. No quería ponerme ahí arriba. Estudié dirección, me daban ganas de escribir mis propias obras. Pero fui buscando y todo se fue dando para que yo pudiera encontrar los lugares donde expresarme. Muchas veces mis hermanos me dijeron 'te vas a morir de hambre, ¿qué vas a hacer?, ¿de qué vas a vivir? Hasta el día de hoy, cuando me llama para pedirme plata, les digo: '¿no era que me iba a morir de hambre?'. Mi vocación fue una búsqueda constante.