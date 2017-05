Con "Doesn't remind me" y "Like a stone" repasó la época de Audioslave, para luego irse aún más atrás en el tiempo y hacer "Wooden Jesus" y "Call me a dog" de Temple of the Dog y "Blow up the outside world", de Soundgarden. Durante la noche, también interpretó "I'm the highway" y "Rusty cage", para continuar con "Black Hole Sun". Amagó a esfumarse con "A day in the life" de los Beatles pero regresó, bandera argentina en mano, al son de "Hunger strike", "Seasons", "Be Yourself" y cerró con "Higher truth".