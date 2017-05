Tres años más tarde, Soundgarden saltó a las radios comerciales con el disco "Superunknown", que se estrenó en el número 1 del Billboard 200 y fue nominado al Grammy al Mejor Disco de Rock en 1995. Incluía singles como "Spoonman", "Fell on Black Days", "Black Hole Sun", "My Wave" y "The Day I Tried to Live".