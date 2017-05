En el segundo de los audios de la nota que se difundieron, la participante del Bailando da detalles de la crisis: "Yo claramente empezaba a sentir que las cosas no estaban bien con mi matrimonio y me costaba muchísimo asumirlas y trasmitírselas a Fabián. Él se daba cuenta que me estaba alejando, que me costaba responderle en un montón de cosas como pareja".