Desde que un tachero me mostró que se estaba haciendo la paja mientras me llevaba , y otro hdp me mostró la pija en la calle , llevo esto en la cartera . Casi todas las mujeres que conozco pasaron alguna vez por alguna situación así. En vez de que los tipos evolucionen o reciban lo que se merecen, nosotras buscamos métodos para defendernos . Por si nos vuelve a pasar . 🔪

