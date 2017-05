—Sí, es muy gracioso. Me divierte, me parece lindo. No solo te reconocen desde el cholulsimo sino que también me dicen "me hiciste llorar". Me gusta generar algo en el público, que las personas se sientan vivas. Me han dicho "Hace cuánto que no lloraba" o "estaba pasando un momento malo y me hizo re bien". El día del debut fue muy emotivo para mucha gente yo me lo esperaba porque me preparé mucho para eso y lo visualicé muchas vece. Soy bastante obstinada.