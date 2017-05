Su marido tampoco se salvó: "A Diego le pongo un diez en la cama. El sexo evoluciona con los años y él está cada vez mejor. Me gusta estar de espaldas cuando tengo sexo. Y que no sea nada cariñoso. No quiero que me amen ni que me prometan hijos. A mí reventame contra la pared. Después de tantos años de casados hablás más, te disfrazás, te permitís otras cosas porque perdés la timidez".