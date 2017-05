"El otro día vi a la sobrina de Macri (Naiara Awada), que tiró un tuit muy fulero, y le dijeron en una nota '¿sabías que no pueden intervenir el INCAA, sin que pase por el Congreso?', y ella contestó, 'ah no sabía'. Yo me muero de vergüenza con actitudes como esa", fueron las declaraciones del actor Federico D'Elía a un programa radial que desataron la furia de Nai Awada que, fiel a su costumbre mediática, no tardó en responder de manera provocadora.