El hombre señalado es Pablo Cosentino, ex representante de futbolistas, y pareja de la modelo Daniela Urzi. Cuando el panelista del ciclo de El Trece le consultó por esa persona, Nicole respondió: "No lo conozco, sé quién es, pero no tengo relación de ningún tipo. Por favor, no agranden esto más, hay tres chiquitas que pueden salir lastimadas".