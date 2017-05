Además, el cantante del grupo Ciro y los Persas señaló que los ladrones entraron por la casa del vecino. La cámara de seguridad grabó a dos asaltantes, aunque sospecha que podría haber participado una tercera persona. "No tenían intenciones destructivas, revolvieron apurados, no sé si tuvieron tanto tiempo, instrumentos de música no tocaron nada, ni rompieron nada".