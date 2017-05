Acostumbrado al ida y vuelta dialéctico, el periodista le respondió. "No me quiero pelear con él. 'El Puma' es un grande, está pasando un momento de salud delicado, y yo respeto su opinión", le dijo Branca a Teleshow. "Pero me gustaría que él también respetara la mía. No me conoce, no sabe cómo pienso ni cómo vivo. Aunque siendo un tipo tan creyente, que promueve el amor y la paz en cada país que visita, seguramente no lo habrá dicho desde la falta de respeto".