"Coincido, me parece que Cristina le erró y le pifió en esto. Le pifiamos los que asumimos este tuit como verdadero, me parece que no está bien publicar algo sin chequear si existió. Yo me sentí medio un boludo. Nosotros quedamos pegados a algo así. Por respecto a los que hacen graph constaté personalmente que ese escrito no apareció en ningún lado".