La situación era tan difícil de manejar para ella, que Suárez asegura que en ese entonces lloraba todos los días: "Mi mamá fue llorando a hablar, que los que la conocen saben que es 'Frozen'. Iba llorando y decía que por favor no le hagan más eso a su hija porque era desesperante". Para erradicar el problema, Eugenia terminó cambiándose de colegio: "No aguante más. Estuve un tiempo y me fui".